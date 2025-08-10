10日朝、松本市の県道の交差点で普通乗用車と軽乗用車が出合い頭に衝突する事故があり、軽乗用車に乗っていた25歳男性が死亡、20代の男性2人が顔を擦るなどの軽いけがをしました。 警察によりますと10日午前5時半ごろ、松本市島内にある県道の島内高松交差点で普通乗用車と軽乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で、軽乗用車に乗っていた松本市波田の土木作業員・石黒貴也さん（25）が頭を強く打ち死亡しました。また軽乗