J£²¤ÎÆ£»ÞMYFC¤Ï£¸·î10Æü¡¢¥Ú¥ë¡¼£±Éô¤Î¥·¥¨¥ó¥·¥¢¡¼¥Î¤«¤éFW¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ô¥¨¡¦¥é¡¦¥È¥ì¡¦¥¢¥é¥Ê¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ú¥ë¡¼½Ð¿È¤Î23ºÐ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊì¹ñ¤ä¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½Îò¤â¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ ¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥é¡¦¥È¡¼¥ì¤Ç¤¹¡£Æ£»ÞMYFC¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤­¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã