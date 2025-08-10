落語家の古今亭佑輔が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚していたことと第1子妊娠を発表した。「ご報告」と題し、「いつも応援してくださっている皆様へ私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と明かした。続けて、「公表をしておりませんでしたが、今年3月に一般の方と入籍しておりました」と報告。「突然のご報告となり誠に申し訳御座いません」と伝えた。「現在