ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKがYouTube Musicで“音源の帝王”らしい存在感を放った。【写真】JUNG KOOK、デートのお相手は？最近、YouTube MusicでJUNG KOOKの1stソロフルアルバム『GOLDEN』の収録曲『Yes or No』が再生回数1億回を突破した。これでYouTube Musicにて1億回以上再生された楽曲を8曲保有することになった。8つのトラックは『Yes or No』をはじめ、デジタルシングル『Seven』『3D』、『GOLDEN』のタイ