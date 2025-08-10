かつて日本代表として活躍した乾貴士。2018年ワールドカップのベルギー戦で叩き込んだミドルシュートは、代表史上に残るスーパーゴールだった。37歳になった乾は、J1の清水エスパルスでプレーを続けている。そうしたなか、乾は元プロ野球選手の鳥谷敬氏との対談を行い、その模様が清水と乾のYouTubeチャンネルで公開された。現在、44歳の鳥谷氏は、かつて阪神タイガースと千葉ロッテでプレーしたレジェンド。滋賀出身の乾は、祖父