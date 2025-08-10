全国高校野球選手権大会の出場辞退を表明する広陵の堀正和校長＝10日午後、兵庫県西宮市第107回全国高校野球選手権大会に出場している広陵（広島）の堀正和校長が10日、兵庫県西宮市で取材に応じ、出場を辞退すると表明した。7日に1回戦を突破し2回戦を控えていた。1月に寮内で起こり、3月に日本高野連から厳重注意処分を受けた暴力事案が大会直前に交流サイト（SNS）などで拡散していた。他の情報もSNSなどで取り上げられてい