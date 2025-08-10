辞職の意向を示していた静岡県伊東市の田久保真紀市長が一転、続投を宣言したのは2025年7月31日の記者会見。その理由を「私の公約でもある新図書館建設計画の中止、伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回、これは私に与えられた使命」とし、両計画が「水面下で激しく動いている」と主張した。ところが同市長は8月8日、市の公式サイトで、この「伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回」について発言の一部を訂正したのだ。「水面下で激