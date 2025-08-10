8月13日から14日にかけて開催されるブロード・アロー・オークションズの「Monterey Jet Center Auction」は、170台以上のコレクターズカーが集結する注目のイベントである。今年はとりわけ、日出ずる国が生んだ名車たちに熱視線が注がれている。【画像】アメリカのオークションで熱い視線を注がれる日本の名車たち（写真14点）映画『ワイルド・スピード』シリーズでその名を広く知られるようになった日産スカイラインGT-Rや、2JZエ