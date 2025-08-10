広陵（広島）は１０日、第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の出場を辞退すると発表した。同校の堀正和校長が兵庫・西宮市内で会見。リリース全文は以下。第１０７回全国高等学校野球選手県大会の出場辞退について本学園は９日、緊急理事会を開催し、第１０７回全国高等学校野球選手権大会の出場を辞退することを決定いたしました。本校野球部をめぐっては、過去に公益財団法人日本高等学校野球連盟（日本高野連