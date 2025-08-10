カプセルトイ「かわいい かわいい ぬいぐるみ 水族館のいきもの3」が、全国のカプセルトイ売り場で2025年8月23日（土）から順次発売される。かわいいはもちろん、癒しとボリューム満点のぬいぐるみを紹介。＞＞＞「かわいい かわいい ぬいぐるみ 水族館のいきもの3」を全種チェック！（写真7点）大好評、キタンクラブの「かわいい かわいい ぬいぐるみ」シリーズより、水族館のいきものたちの第3弾が登場。今回も、カプセルサイズ