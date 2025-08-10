【新華社成都8月10日】中国四川省成都市で開かれている第12回ワールドゲームズ（7〜17日）に関連する重要イベント「成都ワールドゲームズ世運広場」の始動式が8日、市内東部新区の世界園芸博覧園で行われた。体験型の文化・スポーツ体験、商業消費を一体化した空間をつくり出し、大会の雰囲気をさらに盛り上げる。（記者/許芸潁）