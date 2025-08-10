◇MLB マリナーズーレイズ(日本時間10日、T-モバイル・パーク)イチロー氏(マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター)の背番号「51」永久欠番セレモニーが、マリナーズの試合前に本拠地のT-モバイル・パークにて行われました。マリナーズで永久欠番となるのは、ケン・グリフィー・ジュニア(24)、エドガー・マルティネス(11)、MLB全30球団で永久欠番となっているジャッキー・ロビンソン(42)に続き4人目で、日本人では初です。イチ