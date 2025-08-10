ライブ配信サービス「SHOWROOM」の前田裕二社長（37）が9日放送のフジテレビ系「土曜プレミアム明石家さんまと日本の社長」に出演。小学生時に月10万円稼いだギターでの弾き語りを明かした。前田社長は8歳のときに両親が他界。兄とともにホームレス生活を送ることになったと明かした。前田社長は路上の弾き語りで月10万円稼いだことを明かした。前田社長は「作った曲を弾くとなかなか立ち止まってくださらなくて、みんなが知って