気象庁は10日午後、福岡県の福岡地方と北九州地方で線状降水帯が発生したとして、顕著な大雨に関する気象情報を出した。同県では9日深夜から10日未明にかけても発生。今後は熊本、大分、佐賀県など九州北部で11日朝にかけて発生する恐れがあるとしている。前線の影響で大気の状態が不安定になっており、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに警戒を呼びかけている。▶線状降水帯と半日前予測福岡管区気象台に