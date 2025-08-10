白河小峰城（写真：KENGO / PIXTA）NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第32回は、田沼意次を刺殺しようとまで考えたという老中の松平定信について解説する。著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開さ