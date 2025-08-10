DeNAに新加入した藤浪晋太郎投手（31）が、横浜スタジアムでの巨人戦前に1軍に合流した。あす11日からのヤクルト3連戦（神宮）で先発見込みだ。チームは9連戦中で、先発の駒不足が露呈。2軍ではイースタン・リーグで3度先発し、7回1/3を投げ防御率3・68、3安打、2奪三振、9四死球と不安定さを残し、次回登板も同リーグの見通しとなっていた。だが、チームの台所事情で急転の1軍昇格となる見込みだ。