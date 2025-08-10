【明治安田J1リーグ】横浜FC 1ー2 浦和レッズ（8月9日／ニッパツ三ツ沢球技場）【映像】トラップ→反転→チョップ即シュートの圧巻個人技規格外のゴールだ。横浜FCのFWアダイウトンが、たった1人で相手守備陣3人を無効化してネットを揺らした。圧倒的な個人技にファンが大興奮している。注目のシーンは、横浜FCがJ1リーグ第25節で浦和レッズと対戦