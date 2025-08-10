きょうは特に九州北部で非常に激しい雨が降り続き、午後0時17分、福岡県の福岡地方、北九州地方に「線状降水帯発生情報」が発表されました。命に危険が及ぶような土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。予想最高気温です。雨脚が強い西日本と東日本はこの時季としては低く、9月並みの気温の所が多いでしょう。一方、北日本は平年より高く、蒸し暑くなりそうです。【きょうの各地の予想最高気温】札幌