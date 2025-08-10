横浜の花火大会で起きた火災について、打ち上げを担当した会社が火災の原因について「一部の花火が適正な高度に達せず開花したことが推定原因」とホームページ上で明らかにしました。この事故は今月4日、横浜・みなとみらいの花火大会で、花火を打ち上げる台船で火災が発生し、乗っていた花火師5人が救助されたものです。きのう、花火の打ち上げを担当した東京・中央区の「日本橋丸玉屋」がホームページ上で、「多大なご心配とご迷