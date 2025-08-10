タレントつるの剛士（50）が10日までに、X（旧ツイッター）を更新。8日に第5子が誕生した杉浦太陽（44）、辻希美（37）夫妻を祝福した。つるのは「のんちゃん!太陽!第五子誕生おめでとうございますそして、のんちゃん本当におつかれさまでした」と2人を祝福し、ねぎらった。さらに「昨日産まれてすぐに連絡頂きましたが、いまはとにかくゆっくりと…新しいご家族とかけがえのないひとときをお過ごしくださいコスモス、ダイナで