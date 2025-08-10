伝説的なスズキの名車「カタナ」を完全再現！スズキはクルマだけでなくバイクも展開しているメーカーです。日本国内のみならず海外で高く評価されているバイクも多くあり、例えば1981年に発売された「カタナ」は世界中で高い支持を得た人気モデルです。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「スイフト×カタナ」です！（27枚）2019年には待望の新型モデルとして復活し大きく話題になりましたが、その際にカタナと「スイフト