８月１０日の札幌５Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１５００メートル＝１２頭立て）は４番人気のドルチェミスト（牝２歳、栗東・小栗実厩舎、父タリスマニック）がデビュー勝ちを飾った。勝ち時計は１分３１秒１（良）。スタートを決め、好位を折り合いもスムーズに追走。直線も力強く伸びて、逃げ粘るラスティングスノーをゴール前で首差捉えた。「１５００メートルは忙しい感じでしたが、スローなのも良かったですね。直線で進路