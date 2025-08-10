メ～テレ（名古屋テレビ） 9日夜、名古屋市中区で自転車と大型バイクが衝突する事故があり、自転車に乗っていた69歳の男性が意識不明の重体となっています。 警察によりますと、9日午後8時40分すぎ、名古屋市中区の千代田交差点付近の路上で「バイクと自転車の事故があった」などと衝突音を聞いた複数の通行人から通報がありました。 この事故で、自転車に乗っていた69歳の男性が市内の病院に搬送されましたが頭の骨