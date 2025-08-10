メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県弥冨市では、県内で最も早く新米「あいち米」の出荷が始まりました。 「あいち米」が今年初となる出荷の時期を迎え、弥富市のＪＡあいち海部鍋田集出荷場で出荷式が行われました。 弥富市は県内有数の早場米の産地で、8月4日ごろから「あきたこまち」の収穫が始まっています。 出荷式ではＪＡあいち海部の広報大使「あまにゃん」が米の品質を目で確認して格付けを行った後、約200ト