シンガー・ソングライターの優里（３１）が妹の姿を公開した。１０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、「妹、顔出し解禁します」と題した動画をアップ。「僕の妹が７月３日が誕生日ということで」と話し始め、誕生日プレゼントとして「目が悪いから、視力でもあげようかなと思って」。自身も行った視力回復手術（ＩＣＬ）を妹に受けさせたいという。もちろん本人の意思を確認済みだ。「どうぞ」と言うと、妹・