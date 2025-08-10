10日午前、鹿児島空港に米軍の戦闘機とみられる飛行機が着陸し、誘導路に停止しています。この影響で一部の飛行機の離着陸ができず、遅れが出ています。 10日午前11時半頃、米軍の戦闘機とみられる飛行機が鹿児島空港に「予防着陸」しました。 米軍の戦闘機とみられる飛行機は、滑走路わきの誘導路に停止したままになっています。このため現在、鹿児島空港を発着する便に遅れが出ています。 ・ ・ ・