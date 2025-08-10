8月9日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』2時間半SPでは、「富士山6大ミステリースペシャル」と題し、富士山にまつわる神秘と謎に迫った。富士山の麓にあるという“胎内洞窟”と呼ばれる謎の洞窟。富士山の山岳信仰では生まれ変わりの儀式にも使われていたという洞窟の入口は、まさかの場所に…。【映像】突然現れた洞窟の入口にスタジオもチャンも「うそっ!?」今回は、“葛飾北斎博士ちゃん”こと目黒龍一郎く