女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11日、第96話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞柳井嵩（北村匠海）は三星百貨店を退職。「独創漫画派」（史実は独立漫画派）という集団に所属し、割り振られた仕事をこなしていたが、決して順調とは言えなかった。嵩を支えるため、柳井のぶ（今田美桜）は薪鉄子（戸田恵子）に秘書を続けたいと願い出る