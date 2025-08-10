【MLB】ドジャース 9ー1 ブルージェイズ（8月9日・日本時間10日／ロサンゼルス）【映像】大谷、“確信棒立ち”衝撃の第40号ホームランドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でブルージェイズ戦に先発出場。5回の第3打席で3年連続となる40号ホームランを放つなど、この日は4打数2安打、1本塁打、1打点、2得点、1四球の活躍を見せた。ドジャースも大量得点で2連勝としている。前日の試合では44試合ぶりとなる