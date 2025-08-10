¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÅÏÉô·ú¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯7·î26Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅÏÉô¤Î¥µ¥·°û¤ß¡×¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀî±Û¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤ÇÍ­Ì¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Àî±ÛÃ£Ìé¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Àî±Û¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î»Å»ö¤ä¡¢YouTube³«Àß¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Àî±Û¥·¥§¥Õ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¸½ºß¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×2010Ç¯º¢¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤¿Àî±Û¤µ¤ó¤Ï¡¢40Âå¤ò·Þ¤¨¤¿10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢°ìÅÙ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö