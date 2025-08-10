山口県内には新たに宇部市、山口市、山陽小野田市で土砂災害警戒情報が発表されました。午後0時50分現在、山口県に出されている土砂災害警戒情報の警戒対象地域は下関市、宇部市、山口市、萩市、長門市、山陽小野田市、阿武町となっています。