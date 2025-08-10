セビージャで活躍するフランスの人気株は今夏ステップアップが期待されている。『SkySport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、セビージャに所属する25歳のフランス代表DFロイク・バデにバイヤー・レヴァークーゼン行きの可能性が浮上しているという。バデはこれまでル・アブールやRCランス、スタッド・レンヌ、ノッティンガム・フォレストを渡り歩くと、2023年1月にレンヌから買い取りオプション付きのレンタル移籍でセ