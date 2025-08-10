歌手和田アキ子（75）が10日、TBS系「アッコにおまかせ」（日曜午前11時45分）に生出演。番組冒頭で国内最高気温の41・8度を記録した群馬・伊勢崎市で、道路表面温度が63・5度に達した映像を見てコメントした。番組では、8月5日に国内最高気温を出した伊勢崎市の道路表面の温度を測定したVTRが流され、63・5度を記録。この画面での温度表示のカウンターを見た和田は「さっきアスファルト、63度になってて、あれ、卵焼きできるんじ