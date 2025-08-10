東海地方は、12日(火)にかけて警報級の大雨になる恐れがあります。岐阜県では、総雨量は500ミリを超える予想の所があり、大雨災害の危険度が高くなる見込みです。雨雲レーダーを活用したり、最新の気象情報をこまめに確認するようにしてください。今日10日は広い範囲で雨すでに激しい雨を観測今日10日は、前線に伴う雨雲が帯状に広がり、東海地方でも広い範囲で雨が降っています。局地的に活発な雨雲がかかり、1時間雨量は、静岡