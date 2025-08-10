NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。ソフトバンクはモイネロ投手を登録し、宮粼颯投手を登録抹消しました。モイネロ投手は今季17試合に先発し9勝2敗で、防御率はパ・リーグトップの1.28をマーク。前回登板は7月29日の日本ハム戦で、6回1失点で勝利投手となり、翌7月30日に今季初抹消となっていました。モイネロ投手はこの日の日本ハム戦に先発予定で、リーグトップの11勝をあげている伊藤大海投手と投げ合います。宮Ŀ