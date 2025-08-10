ウェストハム・ユナイテッドは新たな守護神を獲得したようだ。9日、ウェストハムはレスター・シティから25歳のデンマーク代表GKマッツ・ハーマンセンを獲得したことを正式に発表した。デンマークのブレンビーIFの下部組織出身であるハーマンセンは2019年7月に同クラブのトップチームに昇格すると21-22シーズンにプロデビュー。2023年7月には当時2部のレスターに5年契約で完全移籍を果たしており、デビューシーズンからリーグ戦44試