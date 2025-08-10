FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏（28）真中まな（26）早瀬ノエル（21）が10日、都内でモバイルバッテリーのシェアサービス「ChargeSPOT」“U22割”キャンペーン発表会に出席した。デジタル庁の「デジタル認証アプリ」によるデジタル認証を活用し、ChargeSPOTでマイナンバー認証をすると、22歳以下限定でモバイルバッテリーを3時間165円で使用できる。全国キャンペーンのアンバサダーとなり、真中は「私たち側はU22が少ないですけどね」と