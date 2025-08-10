石川・穴水町は大雨の影響で土砂災害や浸水の危険が非常に高まっているとして10日午前11時30分過ぎ、2つの地区に避難指示を発表しました。避難指示が発表されたのは、穴水町の穴水地区と住吉地区です。穴水町はさわやか交流館プルートと向洋小学校に避難所を開設しています。