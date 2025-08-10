ケリー・クラークソンの元夫ブランドン・ブラックストックさんが死去した。48歳だった。カントリー歌手リーバ・マッキンタイアの元夫の息子で、ケリーと2013年から2022年まで結婚生活を送り、11歳と9歳になる子供をもうけたタレントマネージャーのブランドンさんが、およそ3年間にわたるがんとの闘病生活の末にこの世を去ったことが遺族によって発表された。遺族はピープル誌へ