「イースタン、西武−ヤクルト」（１０日、カーミニークフィールド）米大リーグ、フィリーズ傘下のマイナー２Ａレディングから自由契約になりヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が移籍後、初登板初先発。二回０／３で降板した。５４球を投げ最速は１４２キロだった。初回は先頭・佐藤太に１４０キロを左中間に運ばれ二塁打を浴びるなど１死三塁のピンチを招くと山村に一塁線を破る二塁打を浴びて先制点を献上。ただそ