◆米大リーグパドレス―レッドソックス（９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が９日（日本時間１０日）、敵地のパドレス戦に「５番・ＤＨ」でスタメン出場し、２試合連続のマルチ安打と打点をマークした。吉田は２回先頭の第１打席でパドレス先発キングから右前安打を放った。３回１死二、三塁ではボークで三塁走者が生還。１死三塁で仕切り直しとなり、ボテボテの投ゴロだ