◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１０日・バンテリンドーム）【広島】１（中）中村奨、２（三）前川、３（左）ファビアン、４（右）末包、５（捕）坂倉、６（二）菊池、７（一）モンテロ、８（遊）二俣、９（投）玉村【中日】１（右）ブライト、２（二）田中、３（中）岡林、４（左）細川、５（一）ボスラー、６（三）チェイビス、７（捕）石伊、８（遊）山本、９（投）松葉