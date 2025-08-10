「右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折」で離脱中の巨人・浅野翔吾外野手が、実戦形式練習に復帰した。雨天によりＧ球場の室内練習場で行われた３軍練習に参加後、育成の三浦とライブＢＰで３打席対戦。「投手の球を全然見ていなかったので、芯に当てることを意識して」と３打席目でスライダーを捉え、中堅方向に運んだ。「変化球も２か月くらい見てない中で逆方向に拾えたというのはよかった」と振り返った。６月５日のロ