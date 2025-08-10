エイチ・アイ・エス（HIS）は、香港で開催中のちいかわの大規模展示会「CHIIKAWA DAYS」EXHIBITION入場チケット付きツアーを販売する。「CHIIKAWA DAYS」EXHIBITIONは8月1日から、尖沙咀のK11 MUSEAで開催しており、香港限定「飲茶」シリーズのイラストを利用したオリジナルグッズの販売や、9メートル級の巨大なインフレータブルバルーンをはじめとする漫画の世界に没入できる展示が多数設置されている。8月25日から31日の追加開催