¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê£¹Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££µ²ó¤Ë£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Î£´£°¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î£³Ç¯Ï¢Â³£´£°ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó£±»à¡££³¥Ü¡¼¥ë£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î£µµåÌÜ¡¢±¦ÏÓ¡¦¥Ð¥¸¥Ã¥È¤Î³°³Ñ£¸£¶¡¦£²¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£³£¸¡¦