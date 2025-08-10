阪神の糸原健斗内野手（32）が10日、1軍に合流した。7月31日に選手登録を外れ、この日が最短での再登録が可能。これまで2軍戦に4試合出場し11打数3安打で打率・273。前日9日のオリックス戦に4番指名打者で出場し、初回に適時二塁打を放った。今季の1軍の成績は48試合に出場して56打数10安打、打率・179。