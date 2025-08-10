お笑いタレント・レイザーラモンＨＧの妻でタレント・実業家の住谷杏奈が１０日までに自身のＳＮＳを更新。結婚記念日を報告した。インスタグラムで「２０２５年８月８日。結婚して丸１９年が経（た）ちました」と夫婦２ショットとともに伝えた。「そうだね、あれは２００６年だったなぁ。焼肉屋さんで大喧嘩（けんか）して、結婚願望ゼロだったパンちゃんに、『別れるか結婚するか今すぐ決めて！』と西麻布の交差点で叫んだ夜