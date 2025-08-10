米男子ゴルフツアーのプレーオフ第１戦「フェデックス・セントジュード選手権」３日目（９日＝日本時間１０日、テネシー州メンフィスのＴＰＣサウスウインド＝パー７０）、３８位で決勝ラウンドに進んだ松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は、第３ラウンド（Ｒ）を３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算２アンダーの３８位で最終日を迎える。この日は第２Ｒの１６番から再開し、同ラウンドを７０とし、インスタートの第３Ｒに臨