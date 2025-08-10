イングランド・チャンピオンシップ（２部）のサウサンプトンは、９日に行われたレクサムとの開幕戦に２―１で逆転勝ちした。ホームで迎える今季リーグ初戦。前半にＰＫで先制されるも、終了間際の後半４５分にＭＦライアン・マニングのゴールで同点に追いつくと、同アディショナルタイムにＤＦジャック・スティーブンスが決勝点をマークして勝ち点３をつかみ取った。ＤＦ菅原由勢は後半１５分まで出場し、ＭＦ松木玖生はベンチ