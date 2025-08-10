中国の首都・北京で、来月予定されている「抗日戦争勝利80年」を記念した式典と大規模な軍事パレードのリハーサルが行われました。中国政府は来月3日、北京で「抗日戦争勝利80年」を記念した式典や大規模な軍事パレードの実施を予定しています。中国国営の新華社通信などによりますと、北京の中心部にある天安門広場周辺で、9日夜から10日未明にかけて軍事パレードのリハーサルが実施されました。今回、初となるリハーサルには関係